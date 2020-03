Toc toc: chi è? Giochi in (e sulla) casa

Se casa dev’essere, casa sia, ma ricca di fantasia e creatività! Le animatrici della “Tana dei curiosi” (esperte di educazione in natura) propongono ai bambini il progetto “Toc Toc, chi è? Apri la porta”, che prende liberamente spunto da un testo di Bruno Munari.

“Ci viene chiesto di restare in casa, ed è giusto, ma noi da qui bussiamo alla vostra porta virtualmente” spiegano Claudia Rabolli e Luisa Fumagalli attraverso la pagina Facebook della Tana sui cui postano alcune idee “facilmente realizzabili a casa, con quello che si può trovare in uno stipetto in cucina o nell’armadio in camera”. L’idea è quella di proporre ai genitori delle idee per giocare con i figli usando “le mani, la fantasia, le cose semplici – scrivono – non esagerare con telefoni, cellulari e televisione ma prendere spunti da qui, poi spegnere e fare esperienze insieme”.

A cominciare dal tema della casa che in questi giorni più che mai è un riparo, ma a volte può sembrarci stretta. E allora l’idea è riflettere con i bambini sull’idea di cosa, di come ci si sta, o come ci si trova e cosa rappresenta per ciascuno, con l’aiuto anche di libri, immagini, storie e letture dedicate. E poi le case sono tante, diverse, le hanno anche gli animali e si possono costruire, anche dentro casa: ed ecco ad esempio il gioco dei teli che aiuta grandi i bambini a renderla più accogliente la loro casa e a trasformarla.

“Ci piacerebbe poi tessere fili stretti che ci facciano sentire vicini anche se vicini non possiamo essere – scrivono le fondatrici della Tana dei curiosi invitando le famiglie a mandare nei commenti ai post con l’hashtag #iorestoacasa, una foto dell’opera realizzata da ciascuno, pronta per uscire dalla porta di casa. “Sì, scattate una foto proprio davanti alla porta di casa aperta – si legge nell’invito – Perché ora stiamo in casa, ma il desiderio di uscire per ricominciare a condividere e a stare insieme è proprio tanto!