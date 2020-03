Tradate abbraccia forte il suo Albertone

Si è spento ieri a Tradate Alberto Salvato, 60 anni, per tutti Albertone.

Tetraplegico grave, Alberto Salvato era amatissimo, pieno di amici che ricambiavano con un sincero affetto la sua incredibile capacità di darsi agli altri e di comunicare, superando con caparbietà gli enormi ostacoli che la vita gli aveva imposto.

Nonostante la sua condizione fisica, Alberto Salvato non si poneva limiti. Era animatore in oratorio, partecipava ai gruppi per l’organizzazione di feste ed eventi, scriveva canzoni che poi pubblicava in musicassette prima, poi in cd, suonava l’organo in chiesa, usando il naso.

Una forza e una vitalità che gli ha permesso di andare oltre la sua disabilità e di essere al centro di un mondo ricco di affetti, progetti e relazioni.