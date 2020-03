Tutti i mercati varesini sospesi

«Sulla base del decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento del covid-19, e delle Faq presenti sul sito del Governo, abbiamo disposto la sospensione del mercato di piazzale Kennedy, quello di piazza Giovine Italia, quello in piazza De Gasperi, e in generale di tutti i mercati all’aperto della città, sia alimentari che non alimentari».

L’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin ha comunicato così la decisione di provvedere alla definitiva chiusura, dando comunicazione ai rappresentati delle associazioni di categoria interessate dal provvedimento.

A chiarire definitivamente la loro situazione, le faq presenti sul sito del Governo, dove si dice espressamente che: “I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone”.