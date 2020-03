Un abbraccio di luce che travalica i confini: un flash mob che parte da Varese

Un appuntamento che travalica i confini per sentirsi uniti oggi più che mai davanti allo stesso nemico invisibile.

È la proposta lanciata da una docente di spagnolo di una scuola del varesotto e che presto si è allargata attraverso le rete dei professori creata in anni di scambi e progetti europei.

L’idea è di Angela Cermesoni: « L’iniziativa è personale ma ho coinvolto alcuni colleghi del mio istituto per le traduzioni del messaggio di convocazione del flash mob. Siamo tutti occupati con la didattica a distanza e non abbiamo molto tempo libero, ma ho trovato grande disponibilità. Attraverso i social media, ho fatto la proposta a un follower di Barcellona che lavora per il Governo Regionale nel settore linguistico: si è occupato della grafica e di ottenere altre traduzioni del messaggio. Ora lo stiamo diffondendo tra i docenti e gli alunni e attraverso le reti sociali e i contatti personali che abbiamo, in Italia e all’estero».

«Inizialmente volevamo fare una sorta di gemellaggio Italia-Spagna anche perché ci sembrava complicato raggiungere tutto il mondo, ma poi abbiamo pensato che potevamo provarci.

L’idea è quella di trasmettere un messaggio di fratellanza, farsi coraggio a vicenda e lottare uniti, al di là delle frontiere e dei nazionalismi. Occorre far comprendere che anche se questo isolamento è utile e indispensabile, l’umanità è una sola ed è unita.

C’è molto idealismo e simbolismo, lo so, ma forse ne abbiamo bisogno».

Il flashmob sarà domenica 22 alle 21: candele, luci, torce, accendini e telefonini accesi per creare un “abbraccio di luce che attraversa le frontiere. Un piccolo gesto perché il mondo veda che siamo Vivi, che siamo Forti e che Insieme vinceremo questa lotta”

« Servirà a farci coraggio a vicenda» commenta Angela.