Un arcobaleno davanti all’ospedale pre dire “Grazie”

È il simbolo della speranza in queste difficili giornate.

L’arcobaleno, che molti bambini hanno disegnato in questi giorni per cercare di dare un messaggio di positività nonostante la drammaticità di quanto sta avvenendo, è il simbolo scelto da Amor per ringraziare i medici e gli operatori sanitari che ogni giorno combattono “in prima linea” contro il Coronavirus.

Un lenzuolo colorato, ben diverso da quelli apparsi in passato, accoglie oggi chi arriva al Carlo Ondoli, l’ospedale di Angera e soprattutto i lavoratori a cui è rivolto questo ringraziamento speciale.