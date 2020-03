Il Veneto dice sì ai beni durevoli: ma chi li ripara?

Se una zona gode del benessere economico significa che il mercato è ricco sia della domanda che dell’offerta.

Non ci sorprende, allora che le regioni italiane in cui si è speso di più per l’acquisto di beni durevoli siano quelle più forti dal punto di vista economico. Stiamo parlando del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna. A dircelo è l’Osservatorio sui consumi di Findomestic che ha recentemente pubblicato i dati relativi al 2019 in collaborazione con Prometeia.

Lo scorso anno sembra aver segnato un’ulteriore crescita dei consumi interni, soprattutto relativi ai beni durevoli come automobili, elettrodomestici e mobili. L’acquisto di quest’ultimi è stato probabilmente incentivato anche dal Bonus elettrodomestici e mobili che prevede una detrazione fiscale per chi compra questi oggetti da collocare in una casa dopo lavori di ristrutturazione.

Sembra che per i beni durevoli gli italiani abbiano speso circa 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2018. Nonostante le numerose incertezze economiche del nostro paese, le famiglie hanno potuto spendere di più grazie al basso costo dei finanziamenti. Nel solo Veneto si è registrata una crescita del 4,5%. A seguire ci sono la Lombardia e l’Emilia Romagna con il 4%, il Friuli Venezia Giulia con il 2,3% e il Trentino Alto Adige con il 2,1%. L’unica regione che ha registrato un calo in questo settore sono le Marche (-0,4%).

La provincia veneta in cui sono stati acquistati più beni di consumo durevoli è Verona. In Lombardia ci sono vari centri che hanno registrato percentuali in crescita in questo stesso settore, come Milano, Monza-Brianza, Varese e Mantova.

La crescita della produzione è un bene per l’economia, ma potrebbe essere un problema per l’ambiente. La maggior parte di questi beni durevoli sono inquinanti, pensiamo solo alle automobili. Anche la costruzione di questi oggetti pesa sull’ambiente a causa delle emissioni di anidride carbonica nell’aria. Ma ciò che potrebbe essere più pericoloso per la Terra è il disfarsi di questi beni prima che essi abbiano effettivamente esaurito le loro risorse.

Pensiamo agli elettrodomestici. Spesso, quando scade la garanzia e si verifica un guasto, si pensa subito a buttar via l’apparecchio pensando che l’intervento di un tecnico specializzato sia più costoso. Non è così. Dipende dal problema che si verifica al macchinario. Alle volte basta sostituire un pezzo e l’elettrodomestico torna come nuovo. Chiamare un servizio assistenza elettrodomestici a Varese, Verona, Bergamo o in qualsiasi altra provincia in Italia è una possibilità che dovremmo iniziare a contemplare più frequentemente. Ovviamente, bisogna affidarsi a persone di fiducia, ma non mancano. L’importante è sapere dove andare a cercarle.

D’altra parte, se si chiamano “beni durevoli” non possono essere buttati dopo pochi anni.

A seguito della diffusione del Coronavirus proprio nelle regioni economicamente più floride d’Italia, è possibile che questi dati positivi non lo siano più l’anno prossimo. Sicuramente l’ambiente ne gioverà, ma la speranza è che cresca il comportamento responsabile dei cittadini parallelamente allo sviluppo economico.