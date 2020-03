Ventimiglia: “Anche via Ungaretti sarà sanificata”

Mi riferisco all’articolo uscito ieri sera (18 marzo) è fatto pubblicare sul giornale online varesenews dalla capogruppo di minoranza di Golasecca (tradizione e futuro sostenibile) Maria Maddalena Reggio, relativamente ai lavori di lavaggio delle strade cittadine per il contenimento del covid-19.

La mia replica non vuole essere polemica, già quanto sta accadendo intorno a noi, una situazione che mai ci saremmo aspettati, ci costringe a cambiare le nostre abitudini di vita quotidiana e ci impone delle restrizioni alle quali non è per niente facile adeguarsi. In merito al contenuto dell’articolo, posso dire che in questi giorni storici e fastidiosi, lo slogan ricorrente e sintetizzato nelle parole “Insieme ce la faremo”.

Da questo breve assunto traggo spunto per rispondere alle Sue considerazioni riguardanti la “sanificazione delle strade”.

Ripeto, non ho alcuna intenzione di innescare nessuna polemica, il momento non lo richiede, ma semplicemente di specificare che, inizialmente era stata presa la decisione di non includere nell’ intervento via Ungaretti (per motivi a lei ben noti).

Successivamente, una più approfondita riflessione ha indotto questa Amministrazione ad includere anche la suddetta via.

Mi limito solo a cercare di comprendere il motivo del suo articolo, dato che lei stessa sostiene che il lavaggio delle strade (provvedimento attuato anche da molteplici Amministrazioni Comunali vicine a noi) “”NON SANIFICA CERTAMENTE E NON RAGGIUNGE LO SCOPO DI ELIMINARE O RIDURRE IL CIRONAVIRUS DALL’ASFALTO””.

Concludo riprendendo l’assunto iniziale auspicando da parte di tutti, noi Amministratori e Consiglieri, prima ancora dei cittadini a cui stiamo chiedendo grandi sforzi, di operare per il bene comune.

Lungi da noi solo il pensiero che a Golasecca ci siano cittadini di serie A e serie B, (come non è mai stato fatto sin dal primo giorno in cui ci siamo insediati) siamo tutti uguali, #insiemecelafaremo