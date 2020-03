Golasecca, la minoranza: “Ci sono cittadini di seria A e di serie B?”

Nota del gruppo di minoranza in consiglio comunale guidato da Maddì Reggio, ex sindaco del paese: “Sanificano tutta Golasecca, ma ignorano via Ungaretti”

L’Amministrazione Comunale ha deciso di sanificare le strade, dando incarico ad Econord che con una botte

ed un operaio munito di lancia bagnerà le strade del paese. Ho chiesto all’Assessore di competenza

Alessandro Grazioli cosa contiene il liquido che verrà spruzzato dalla lancia; solo acqua in quanto Econord

ha consigliato nei comuni limitrofi al Ticino di non spruzzare alcun additivo per non inquinare la falda che

poi porta al fiume. (Fra me penso che ci sono le fognature che conducono l’acqua ai depuratori, non c’è

dispersione a terra!).

Non sono un’ esperta e quindi mi sono informata da chi queste procedure le effettua e ho capito che lavare

le strade fa comunque bene in casi di normalità, ma non sanifica certamente e non raggiunge lo scopo di

eliminare o ridurre il corona-virus dall’asfalto. Può sicuramente tranquillizzare gli abitanti perché possono

verificare che viene adottata anche questa precauzione! L’importo all’incirca è sui 1.000,00 euro: Si può

fare.

Ma il punto è un altro ed il motivo per cui scrivo è che a Golasecca abbiamo cittadini di serie A e di serie B.

La via Giuseppe Ungaretti che versa in condizioni pietose già di suo, in quanto non è ancora passata al

patrimonio comunale per un’annosa vicenda che non ebbi il tempo di risolvere e che in 5 anni di mandato

l’attuale Amministrazione Comunale non ha neppure affrontato, non verrà bagnata (stiamo parlando di

150 metri) !

Neppure l’emergenza sanitaria che ha investito il mondo intero, che ci fa vivere una condizione surreale di

segregazione a casa, riducendo gli spostamenti al minimo possibile e rischiando penali che non sarebbero

poi mai più cancellate dalla fedina di ciascuno di noi se non rispettassimo nei dettagli quanto viene

giustamente prescritto, neppure questo incubo sprona l’Amministrazione Comunale a lavare la “benedetta

strada”! E’ una decisione di per sé pesante che riflette una bassa soglia di sensibilità! Ricordo che

quando ero Sindaco, proprio in quel quartiere si verificò un’invasione di topi che mi fece agire

immediatamente col bilancio comunale in una serie di derattizzazioni che riuscirono a eliminare il problema

e non mi venne in mente di richiedere rimborsi ai cittadini interessati!!!

Allora, se questo lavaggio serve davvero e non è uno spreco di denaro pubblico, io credo che tutti abbiano il

diritto di avere la strada lavata o “sanificata”, anche gli abitanti di via Ungaretti e non credo che proprio

nessuno vada a pensare di denunciare l’Amministrazione Comunale per aver destinato qualche decina di

Euro a chi formalmente non se lo meriterebbe, ma aver rasserenato gli animi! Tra l’altro,…un dettaglio di

forse poco conto: mi pare che anche questi cittadini paghino le tasse e, se andassimo per il sottile, forse per

servizi che non vengono mai fatti! Per favore Signor Sindaco prenda la decisione opportuna!

Grazie Madì Reggio

Capogruppo di Minoranza