Ventimila mascherine al Comune di Varese: via alla distribuzione a chi è in prima linea

Ventimila mascherine: è il numero di dispositivi di sicurezza recuperate dal Comune di Varese che in queste ore sta supportando il coordinamento che sta provvedendo alla distribuzione negli ospedali, ai volontari della protezione civile, alle case di riposo e nei centri che si occupano delle persone più fragili.

“Si tratta di una partita di mascherine certificate che siamo riusciti a recuperare – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – e che stiamo provvedendo a far consegnare a chi è in prima linea nella lotta al coronavirus. Per questo continuiamo la ricerca di questi dispositivi e invitiamo chiunque ne abbia disponibilità di farsi avanti”.