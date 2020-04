“Ai cittadini non interessano le polemiche. Aspettiamo le proposte di Lega e Forza Italia”

«Le chiacchiere stanno a zero: attendiamo le proposte di Lega e Forza Italia. Non ci interessano polemiche futili e infondate, non interessano a noi e non interessano ai cittadini».

Dopo la dura lettera del capogruppo di Forza Italia Calogero Ceraldi , dalle file delle minoranze risponde così Giovanni Pignataro, del Pd.

Le minoranze hanno presentato giovedì pomeriggio le loro proposte per pensare al sostegno economico a famiglie e imprese e alla ripresa , quando si potrà ripartire. Un catalogo di proposte ampio, con indicazioni di possibili coperture: l’invito alla maggioranza era di costruire insieme risposte.

Pignataro rinvia la palla alla maggioranza. Pignataro ricostruisce però anche il passaggio precedente, quello di avevamo presentato una proposta formale e in sede istituzionale, spiegando poi che avremmo presentato pubblicamente la cosa. Né sindaco né assessore hanno opposto alcuna obiezione. Dove stia la scorrettezza non so». Di fronte alle accuse di scorrettezza,, quello di mercoledì con la commissione capigruppo : «Alle 15 ho mandato le slide con la nostra proposta , alle 17.30 si è discusso ampiamente delle proposte in conferenza capigruppo, io ho preso la parola per dire che, spiegando poi che. Dove stia la scorrettezza non so». Ora, di fronte alle critiche forziste (e a quelle, sui social, del sindaco),

In ogni caso, a questo punto, dal Pd chiudono la polemica e rinviano alla maggioranza la responsabilità di avanzare proposte. «Aspettiamo da Forza Italia e Lega le idee per intervenire».