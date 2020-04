Asfaltature in Via Grandi e Marcello

Fine lavori in via Caracciolo e nuovi cantieri nelle vie Grandi e Benetto Marcello. Prosegue il piano asfaltature voluto da Palazzo Estense; tante le tappe in programma nei programma nei prossimi giorni. “Per questa settimana – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – avevamo promesso una nuova fase di asfaltature e oggi eccoci qui. Sono tante le strade che ne saranno interessate, in centro come nei quartieri. Nei prossimi giorni partiranno, meteo permettendo, diversi cantieri, su tutti quelli in viale Aguggiari e in viale Ippodromo. Tutto senza dimenticare il grande progetto ‘Percorsi sostenibili in Comune’, che vede i tecnici ora attivi alla Vidoletti”.

Oltre alle strade già completate e alle vie Grandi e Benedetto Marcello, le prossime tappe del piano asfaltature interesseranno, come in parte anticipato, via Piermarini, tratti di viale Aguggiari, viale Ippodromo e via Campo dei Fiori, viale Belforte nell’intersezione con largo 4 novembre. I ‘Percorsi sostenibili in Comune’ ripartono dalle aree scolastiche già in lavorazione, mentre in centro proseguiranno le opere di posa della fibra ottica.