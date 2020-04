I bambini raccontano la loro quarantena

Ai bambini è richiesto un grosso sforzo in questi giorni di quarantena in cui sono oggetto di tante attenzioni, attività e proposte. Ma loro cosa ne pensano, come la vivono?

Lo abbiamo chiesto ad alcuni bambini, per sentire dalla loro voce il racconto di queste giornate.

Scopriamo così quanto gli mancano gli amici dell’asilo e i compagni di scuola (i compiti, quelli no: ci sono). Soprattutto mancano i nonni, per molti al primo posto tra le persone da rivedere appena “il virus si scioglierà” – dice Leo – e potremo tornare ad uscire e abbracciarci.

Pensano al futuro con il sorriso i bambini, a quando potranno tornare a giocare al parco, a fare sport e correre all’aperto e soprattutto a fare tutte queste cose in compagnia. “Faremo delle feste”, assicura Lorenzo.

E il presente? Molte cose mancano, è vero, ma i bambini sono bravissimi a vivere il loro tempo scegliendo ciò che più gli piace fare, ciò che più li gratifica e li fa sentire bene e trovano comunque il modo di divertirsi: c’è chi gioca a nascondino, con i genitori o con la wii, chi fa lavoretti, chi scava o sceglie di guardare dei film.

E i vostri bambini come stanno? Cosa fanno durante la giornata? Come si divertono? Cosa gli manca di più e qual è la prima cosa che pensano di fare quando finalmente potranno uscire?

Registrate le loro risposte in un breve video (massimo 2 minuti) e condividetelo con noi.

Potete inviare i vostri contributi via WhatsApp al 335 7876883 oppure scrivendo a bambini@varesenews.it assieme alla liberatoria (scarica qui il modulo): li pubblicheremo.