Bandi, finanziamenti, affitti: come affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19

Business in Relax si adegua all’impossibilità di riunirsi di persona e soprattutto all’esigenza di avere opinioni e consigli utili ad affrontare l’emergenza covid-19 e le conseguenze di carattere economico sui lavoratori e le aziende.

Il tradizionale incontro mensile, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Varese, si traferisce sull’online: l’appuntamento è per giovedì 23 aprile alle 21.15.

Il presidente Mattia Valassina ha riunito quattro relatori di grande spessore, in grado di fornire delucidazioni e di presentare le iniziative in campo a supporto delle imprese. «Saremo fisicamente distanti, ma mai come in questo momento saremo vicini, pronti a combattere tutti assieme», sottolinea Valassina.

Fabio Lunghi (presidente della Camera di Commercio di Varese) illustrerà i bandi che l’ente camerale sta mettendo a disposizione degli imprenditori per supportarli nella ripartenza economica. Lunghi si soffermerà anche sulle azioni a sostegno degli investimenti, finalizzati a fornire aiuti concreti nell’evoluzione delle diverse attività alla luce delle nuove regole di mercato.

Roberto Gentilomo (responsabile area mercato Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate) illustrerà in modo chiaro e semplice le modalità di accesso al credito in virtù del nuovo decreto liquidità.

Claudio Verderio (direttore AscomFidi Confcommercio Varese) tratterà l’argomento Confidi: ruolo e supporto a garanzia di banche e imprese.

Federico Maraviglia (avvocato) affronterà il tema “caldo” di questo periodo: i canoni d’affitto. Cercherà di fornire informazioni utili e soluzioni legali per gestire al meglio le problematiche che gli imprenditori stanno affrontando.

Al termine degli interventi, come sempre, i relatori resteranno a disposizione per rispondere alle eventuali domande del pubblico collegato da casa.

Come partecipare

Questo il link: https://biglietti-business-in-relax-aprile-online-edition.eventbrite.it. Una volta completata la registrazione, il link dell’evento verrà inviato nella mail di conferma di registrazione nella sezione “Informazioni Aggiuntive”.