Busto Arsizio, fiamme in una concessionaria

Un incendio è divampato nella serata di venerdì 17 aprile a Busto Arsizio, in via Luigi Pirandello. Le fiamme sono divampate presso una concessionaria di automobili.

Per cause in fase di accertamento un vetilconvettore sito all’interno dell’esposizione di autovetture ha preso fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, intervenuti con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati danni ai veicoli.