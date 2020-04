Busto Arsizio non dimentica il 25 Aprile

Nonostante l’emergenza coronavirus, l’Amministrazione non dimentica che il 25 aprile ricorre il settantacinquesimo anniversario della Liberazione.

Non sarà possibile organizzare i momenti di riflessione e approfondimento con i giovani, ne’ i tradizionali omaggi ai luoghi della memoria, ma l’anniversario sarà comunque celebrato con una breve e sobria cerimonia a cui parteciperanno soltanto il sindaco Emanuele Antonelli e il presidente del consiglio comunale Valerio Mariani in rappresentanza di tutta la città.

Il 25 aprile alle 10.30 Antonelli e Mariani deporranno una corona d’alloro davanti al monumento alla Resistenza e Deportazione di Via Fratelli d’Italia e al tempio civico sant’Anna: un gesto simbolico non solo in memoria dei Caduti, ma anche per ricordare la necessità di continuare a coltivare e a salvaguardare i valori di questa giornata, la democrazia, la pace, la libertà.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la web tv Enzo Tortora (https://www.bustolive.it/comunedibusto.html) in modo che tutti gli interessati possano comunque partecipare.

Saranno addobbati con un piccolo segno tricolore e una corona d’alloro o qualche fiore anche tutti gli altri monumenti sparsi sul territorio cittadino che ricordano i Caduti e gli episodi più significativi della Resistenza.

Questo l’elenco:

Lapide a Cosimo Orrù presso il Tribunale

Lapide a Rodolfo Gallazzi (Via Solbiate)

Monumento al Partigiano Mauro Venegoni (Via Per Cassano)

Lapide al Partigiano Romeo Coppe (Via Quintino Sella)

Lapide ai Deportati della “Comerio Ercole” (Parco Via Magenta)

Cripta ai Partigiani (Cimitero Principale)

Sacrario ai Caduti in Guerra presso il Cimitero Principale

Lapide al Partigiano Maurizio Macciantelli (Via Per Lonate)

Lapide a Don Angelo Volontè (Sacconago)

Targa al Partigiano Minelli (Cimitero di Sacconago)

Monumento ai Partigiani (Cimitero di Sacconago)

Monumento ai Caduti in Guerra (Cimitero di Sacconago)

Cappella ai Caduti Borsano (Campanile Chiesa)

Portichetto delle Memorie (Chiesa Santa Croce)

Lapide presso il Campanile della Chiesa di Sant’Edoardo

Palazzo Comunale Lapide Viale Duca d’Aosta

Palazzo Comunale (Monumento scalone Palazzo Comunale)

Monumento alla Resistenza e Deportazione (Via Fratelli D’Italia)

Monumento ai Caduti (Piazza Trento e Trieste)

Monumento ai Reduci delle Patrie Battaglie (Parco Via Ugo Foscolo)

Tempio Civico Sant’Anna

Tempio Civico Sant’Anna Teca Caduti di Cefalonia

Stele a ricordo dell’Artigliere Alpino Gian Battista Candiani (Parco Via Mameli).