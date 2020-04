Il caffè solidale di Matteo è arrivato in reparto

“Volevo ringraziare pubblicamente chi sta facendo così tanto per noi”. Un messaggio, inviato da una operatrice sanitaria dell’Ospedale di Circolo di Varese, per ringraziare il proprietario de La Casa del Caffè di Buguggiate: “So che da inizio emergenza consegna il caffè gratuitamente nelle ore serali e so che ha regalato caffè e macchinette a noi e ad altre enti della Provincia in questo periodo di crisi, quindi questo è il nostro modo per ringraziarlo. Sono i piccoli gesti che fanno grandi le persone e Matteo è una di queste.”