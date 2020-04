In Canton Ticino 15 nuovi casi e 5 decessi

Sono 5 i morti nelle ultime 24 ore in Canton Ticino. La cifra è stata comunicata dalle autorità cantonali. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è di 2927 casi, 15 in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime è di 263, 524 i dimessi

Negli ospedali restano ricoverate 274 persone: 211 in reparto e 63 in terapia intensiva di cui 54 intubate.

Le autorità svizzere stanno definendo la “fase due” con l’allentamento delle restrizioni delle misure di contenimento rivolte soprattutto al sistema economico. Da ieri gli over 65 anni hanno avuto il via libera ad andare nei negozi per fare la spesa ma solo entro le ore 10.