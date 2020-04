“Castiglione Olona deve molto Flavio Limido”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il circolo PD di Castiglione Olona vuole ricordare con affetto Flavio Limido, che, all’età di 99 anni, ci ha lasciati. La sua è stata una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro ma anche alla sua città. E di questo non finiremo mai di ringraziarlo. Era una persona critica, aperta al presente. Cittadino emerito, nel discorso di ringraziamento per aver ricevuto il sigillo civico, alcuni anni or sono, aveva spronato gli amministratori ed i suoi concittadini ad operare per il meglio.”

Con queste parole, il segretario protempore del circolo PD castiglionese, Francesco Grilli, ricorda una persona che ha fatto davvero tanto per la sua città. Non solo a parole, ma anche con i fatti e sempre con il desiderio di restare nell’ombra, quasi avesse pudore del suo operato.

Tralasciando quello che è stato il suo impegno nel lavoro, del resto noto a tutti, non si può dimenticare che fu un saggio finanziatore del restauro della salita che conduce alla Collegiata, il cui intervento è stato finanziato per metà proprio da lui. E vogliamo ricordare anche il restauro di alcuni affreschi nel Centro storico, che lo hanno impegnato prima nella ricerca di vecchie immagini relative all’opera e poi nella ricerca di chi potesse intervenire per riportarla allo splendore antico. Fu sua la proposta di editare un libello che potesse essere di aiuto e di saluto ai nuovi concittadini che, giungendo in una città ricca di arte, potessero conoscerne i pregi.

Ma uno dei doni certo di maggior valore consiste nella riedizione del libro di Monsignor Eugenio Cazzani “Castiglione Olona nella storia e nell’arte”, la cui prima edizione era ormai ampiamente esaurita, che venne riproposto per intero a sue spese come dono alla moglie ma poi distribuito ad opera della parrocchia cui ha devoluto gli incassi. Chi lo ha seguito in questi passaggi ha avuto modo anche di conoscere una persona dinamica e determinata che ha concluso la sua vita terrena in un momento difficile per tutti ma che sarà sempre ricordato con affetto”.