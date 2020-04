Centottanta occhiali protettivi per la SOS Malnate

All’interno delle nostre comunità locali non si fermano – per fortuna – le manifestazioni di solidarietà e le donazioni verso chi è in prima linea nell’emergenza sanitaria in corso. È il caso di SOS Malnate che ha ricevuto un prezioso regalo da parte di un’azienda del territorio, la Mirage spa di Venegono Inferiore, che ha fornito 180 paia di occhiali di protezione professionali che sono andati ai soccorritori.

Come noto, la protezione degli occhi è fondamentale per chi opera in situazione di emergenza ed è importante utilizzare occhiali idonei ad evitare il contagio. «Abbiamo deciso di donare questa fornitura a SOS Malnate perché vogliamo essere al fianco di chi in questi giorni è esposto in modo diretto al virus. È il nostro modo per essere vicini a chi è impegnato nel soccorso sanitario» ha commentato Cristiano Milone, CEO di Mirage Spa.

«Siamo grati a Mirage per questa collaborazione» ha commentato Massimo Desiante, presidente di SOS Malnate «e tutti i nostri volontari e dipendenti ci tengono a ringraziare di cuore Cristiano, Matteo e Monica Milone per questo generoso contributo». SOS Malnate nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta fondi intitolata “Per proteggere chi ti soccorre” che procede come si può leggere a QUESTO link; è stato anche attivato un diario che riguarda la raccolta, cui si accede CLICCANDO QUI.