Prosegue la raccolta fondi di Sos Malnate

In questi giorni particolari i volontari e i dipendenti di SOS Malnate stanno facendo tutto il possibile per garantire non solo i servizi di trasporto di emergenza ma anche i servizi programmati con ambulanze e mezzi speciali. Sono vicini alle persone malate ma in condizioni del tutto straordinarie.

«Non possiamo permetterci di fermarci. Salvare una vita non può aspettare», questo è la frase che sta portando avanti il lavoro quotidiano della Onlus malnatese.

Per continuare a garantire la normale attività di aiuto alle persone, SOS Malnate ha attivato una raccolta fondi per far fronte ai costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per tutti i volontari e i dipendenti.

C’è bisogno costante e quotidiano di questi dispositivi. Tutte le donazioni raccolte serviranno per acquistare mascherine, occhiali e guanti monouso, camici, termometri a raggi infrarossi, spray igienizzanti, prodotti per disinfettare gli automezzi, le divise e la sede, pulizie e sanificazioni, disinfettanti e igienizzanti, oltre al pagamento dell’ambulanza destinata ai servizi di trasporto

«L’emergenza continua – spiegano da Sos Malnate – e abbiamo il dovere di proteggere i volontari e le persone a cui portiamo soccorso, ma non possiamo farcela da soli. Ecco perché abbiamo attivato questa raccolta fondi e chiediamo a tutti una donazione, anche piccola, per sostenere le spese più urgenti per proteggere i nostri volontari e continuare a portare soccorso a chi chiede aiuto. Tutte le donazioni che riceveremo oltre al materiale di autoprotezione e pulizia saranno destinate anche al pagamento della nuova ambulanza che viene utilizzata per questa tipologia di servizi e che al momento non siamo riusciti a coprirne interamente i costi».

Resta aggiornato sulla raccolta e sui costi sostenuti, segui il diario a questo LINK