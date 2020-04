Il cimitero è chiuso, i volontari di Albizzate ripuliscono le tombe

Anche il cimitero di Albizzate, così come impongono le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, è stato chiuso all’accesso del pubblico. Un provvedimento doloroso per i tanti albizzatesi che vorrebbero portare un saluto ai propri cari ma necessario in questa fase acuta dell’emergenza.

La decisione, tuttavia, ha messo a rischio le condizioni delle tombe e lapidi cimiteriali improvvisamente private della cura dei famigliari dei defunti.

Per questo, coordinati dal Comune di Albizzate, il gruppo di volontari composto da membri delle associazioni e semplici cittadini che da settimane si prodigano nel garantire molti dei servizi per l’emergenza, ha provveduto a ripulire fiori, piante e lapidi cimiteriali.

Un servizio che non è passato inosservato e che ha suscitato la gratitudine dei tanti albizzatesi ancora bloccati nelle proprie case.