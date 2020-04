Coltelli e droga, due denunce per due pregiudicati

I carabinieri della Compagnia di Gallarate, nella giornata di lunedì 13 aprile, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio per assicurare il rispetto delle misure imposte dal decreto emanato a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Nel corso delle attività, che si sono svolte anche con numerosi posti di blocco sul territorio, sono state controllate 220 persone, 190 autoveicoli e sono state elevate 8 sanzioni per il mancato rispetto del DPCM relativo all’emergenza COVID-19, per un ammontare complessivo di euro 4.576,00.

I militari della caserma di Sesto Calende hanno inoltre denunciato un italiano di 32 anni, pregiudicato, residente a Taino (VA) per il reato di porto abusivo di armi. All’interno dell’autovettura dell’uomo; è stato infatti trovato un coltello a serramanico di 25 cm di lunghezza, di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Denuncia anche per un italiano pregiudicato di 24 anni, residente ad Osmate, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato scoperto con in tasca 2 grammi di marijuana. La perquisizione nella sua abitazione ha poi permesso ai militari di sequestrare ulteriori 7 grammi di haschish.