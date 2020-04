Com’eri quando andavi all’asilo? Una raccolta fondi per la materna di Clivio

Anche la vita dell’asilo Buzzi di Clivio è stata stravolta dal coronavirus. Da un giorno all’altro si sono spente le voci e le canzoncine che risuonavano nelle aule, si è svuotato il giardino con scivoli e altalene, e si sono svuotate anche le casse dell’istituzione, una scuola paritaria che funziona grazie alle rette delle famiglie.

«La chiusura ci ha purtroppo messi a terra – spiega Ida Petrillo, ex sindaco del paese e oggi componente del consiglio di amministrazione dell’ente – perché il nostro sostentamento deriva dalle rette dei genitori che ovviamente abbiamo bloccato. Per questo abbiamo dato il via ad una raccolta fondi legata ad una “challenge”, coinvolgendo ex alunni dell’asilo che hanno creato un video per promuovere l’iniziativa. A tutti chiediamo di inviare una foto di quando erano piccoli e andavano all’asilo, di dare un contributo economico e di condividere con amici e conoscenti questa iniziativa».

La raccolta fondi è finalizzata a supportare nelle numerose spese questa istituzione centenaria del paese: «Abbiamo pensato di permettere a tutti di essere protagonisti della raccolta attraverso la condivisione di foto e racconti inerenti la loro infanzia. Così, oltre a sostenere l’asilo con una donazione faremo tutti un tuffo nel nostro passato e ci rivedremo com’eravamo da piccoli».

Aderire all’iniziativa è molto semplice: la donazione può essere fatta sulla piattaforma Gofundme attraverso il link:

https://www.gofundme.com/f/asilodiclivio

Per partecipare alla challenge basta condividere sui social un proprio ricordo d’infanzia utilizzando l’hashtag:

#AsiloClivioChallenge

Per far crescere l’iniziativa e la raccolta tutti sono poi invitati a taggare tre amici invitandoli a donare e a condividere il loro ricordo.

«Uniti possiamo fare la differenza – dicono i promotori – ed è per questo che vogliamo ringraziare quanti hanno già aderito, mettendoci letteralmente la faccia per aiutare i nostri bimbi e la struttura che, non appena sarà possibile, tornerà ad accoglierli, perché, come recita il nostro motto, “Per far crescere un bambino ci vuole un intero paese”».

Per seguire questa iniziativa e le attività dell’asilo Buzzi, ci sono anche una pagina Facebook e un account Instagram dove sono già stati pubblicati foto e disegni relativi alla challenge.

Qui il video con i saluti dei bimbi e un messaggio per la campagna:

#AsiloClivioChallenge #AsiloClivioChallengeDONIAMO TORNANDO BIMBI