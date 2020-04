Commercianti e carabinieri uniti nella solidarietà contro il virus

Continuano i gesti di solidarietà di fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus. L’attuale situazione ha infatti reso ancora più drammatiche le condizioni di quotidianità di quelle famiglie che già vivevano in situazioni di difficoltà.

Non si è fatta mancare però la generosità e la collaborazione fra gli imprenditori locali e l’arma dei carabinieri che, tramite le stazioni presenti sul territorio, è a conoscenza delle persone più bisognose. Una collaborazione che dunque ha reso così possibile e soprattutto, concreto, un aiuto a queste persone.

In particolare, Esselunga ha fornito box standard, distribuiti dai carabinieri in tutta la provincia di Varese, contenenti generi di prima necessità, fra cui pasta, pelati, biscotti, tonno, adeguati a sostenere per una settimana una famiglia di indicativamente tre o quattro persone.

Al gesto di solidarietà si è unito anche il ristorante Spitz di via Valganna a Varese che invece ha fornito gratuitamente sacchetti, distribuiti sempre dai militari del Comune, contenenti una cena completa per circa cinquanta persone e disponibile anche per i prossimi giorni.

In questo modo le famiglie, dopo una prima reazione di sorpresa per la visita dei Carabinieri presso la propria abitazione, si è velocemente trasformata in rassicurazione e commozione nel momento in cui i carabinieri hanno consegnato in dono gli aiuti alimentari.