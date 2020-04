Condizionatore portatile e mobile, opinioni e recensioni

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a variazioni climatiche di proporzioni eccezionali, a stagioni estive roventi caratterizzate da fiammate di caldo africano e da un tasso di umidità esagerato che rendono indispensabile nelle case l’utilizzo di diffusori di aria condizionata.

Dispositivi atti a climatizzare, a seconda delle esigenze e piacimento, locali delle abitazioni o ambienti di lavoro per tenere sotto controllo la temperatura e l’aria umida che l’afa produce.

CONDIZIONATORI PORTATILI, aria condizionata portatile:

Sempre più persone preferiscono i condizionatori portatili ai classici sistemi centralizzati di aria condizionata e le vendite lo confermano.

Cosa spinge le persone a scegliere di acquistare un condizionatore portatile invece del tradizionale?

Il condizionatore portatile è una macchina capace di trasformare l’aria umida e calda in aria asciutta e fresca attraverso un sistema refrigerante che a differenza dei condizionatori tradizionali, ha tutti i componenti in un unico elemento, rendendolo più compatto.

I condizionatori fissi infatti, sono composti da un’unita interna e una esterna collegati tramite tubi e cavi che rendono necessario l’intervento di installatori specializzati, non necessaria invece per i condizionatori portatili che risultano rapidi e semplici da installare e possono essere spostati da un ambiente all’altro.

A modelli dotati di un tubo che permettono di espellere l’aria calda verso l’esterno, ma a volte scomodi in quanto devono essere posizionati vicino a una finestra per assicurare che l’aria molto calda venga spinta fuori dalla camera, si sono aggiunti, grazie all’avanzamento della tecnologia, apparecchi di ultima generazione nei quali il sistema di raffreddamento è basato su un processo naturale e modelli moderni anche senza tubo.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

Il vantaggio principale nell’uso dei condizionatori portatili è un ridotto consumo di energia nel raffreddare determinate stanze rispetto ai condizionatori tradizionali (si consiglia l’acquisto di condizionatori portatili di classe energetica A).

Non avendo un’unità esterna non necessita di interventi di installazione ed

è facilmente spostabile da una stanza all’altra, grazie anche alle ruote e maniglie incorporate.

Dotato di telecomando e timer, un altro vantaggio è sicuramente la manutenzione, in particolare la pulizia del filtro che non richiede interventi particolari, basta smontarlo ogni due mesi circa, passargli un panno umido o sciacquarlo sotto l’acqua tiepida.

MODELLI



Sul portale condizionatore-portatile.it troverete un'ampia vetrina dei migliori modelli di ultima generazione, acquistabili tramite Amazon con prezzi competitivi e offerte mensili accattivanti.

Analizziamo in questo articolo alcuni dispositivi:

De’ Longhi Pac EX120 Silent Climatizzatore Portatile Pinguino

1050 W, Plastica, Nero (Classe energetica A)

Climatizzatore portatile “Aria-Aria” elegante, efficiente e molto ben valutato per le sue ottime prestazioni, dimensioni e caratteristiche tecniche, senza rinunciare al risparmio energetico e al comfort.

La sua perfetta tecnologia e le ottime caratteristiche tecniche hanno raggiunto il cuore di molti in breve tempo:

dimensioni compatte, silenzioso, basso consumo,

classe energetica A, “gas refrigerante naturale R290”, innocuo e atossico per l’uomo e l’ambiente, “massima potenza frigorifera: 12.000 BTU/h. Potenza frigorifera: 3,0 kW. Coefficiente EER: 3,0.

Capacità di deumidificazione max (l/h): 1,30. Rumorosità max UI dB(A): 64 Portata d’aria max UI (m3/h): 350. Potenza assorbita raffreddamento max (kW) 1”.



FUNZIONI

Ottima la funzione “SILENT” che rende il macchinario silenzioso grazie

“alla doppia velocità del ventilatore di condensazione.”

Interessante la tecnologia “REAL FEEL” che combina il controllo dell’umidità e la riduzione della temperatura.

Funzionale, pratico, dotato di funzione di sola deumidificazione e ventilazione, deumidifica e rinfresca la casa.

Dotato di display LED in grado di fornire un riscontro immediato dello stato di comfort, design pulito ed elegante, timer h24 e telecomando digitale.

Filtro polvere lavabile, filtro depuratore dell’aria, sistema di ricircolo condensa.



Dimensioni: Altezza (cm) 80, Largezza (cm) 44, Peso netto (kg) 32.500, Profondità (cm) 40.

Accessori: ruote per lo spostamento, tubo per lo scarico dell’aria, tubo flessibile, “traversa allungabile per installazione” su tapparelle, finestre e porte scorrevoli.

Prezzo da catalogo: € 1.440,00 spedizione gratuita.

Offerta del mese: solo per questo mese il condizionatore portatile De’ Longhi lo potrete acquistare su Amazon con lo sconto del 50%,

al prezzo di € 788,30.

Climatizzatore portatile Dolceclima Silent 10P

Il climatizzatore portatille “Dolceclima Silent 10P” è un ottimo equilibrio tra comfort e design essenziale di colore bianco, facilmente adattabile in ogni ambiente.

Adatto a raffreddare locali di dimensioni medie (25-30 mq), silenzioso, dotato di sistema “Blue Air Technology”, che amplifica l’aria di raffreddamento in quanto non si distribuisce nelle vicinanze ma viene rilasciata verso l’alto, ottima soluzione per avere una distribuzione dell’aria paragonabile a un condizionatore fisso.

Raffredda fino a 2.5 Kw in classe energetica A, “capacità di refrigerazione 10000 BTU/h”, gas refrigerante naturale “R290”, innocuo e atossico in rispetto dell’ambiente, pressione sonora “min-max dB(a) 38-48”, potenza sonora “dB(A) 63”.

FUNZIONI

Straordinaria la funzione “SILENT SYSTEM” che rende il macchinario silenzioso alla massima velocità, grazie “alla doppia velocità del ventilatore di condensazione”, smaltimento automatico della condensa, sistema di sola deumidificazione e sola ventilazione, tre velocità di ventilazione, sistema di “goodnight sleep” per un controllo della temperatura durante le ore notturne.

Le principali funzioni della macchina si possono gestire dal comodo telecomando multifunzionale o dall’apposito display touch, che rende il climatizzatore un prodotto moderno.

ACCESSORI

Tubo flessibile per lo scarico dell’aria in dotazione, ruote per lo spostamento, maniglie laterali, telecomando multifunzione e timer 12h.

Dimensioni: altezza (cm) 76, larghezza (cm) 40, profondita (cm) 46, peso netto (Kg) 29.

Prezzo: il costo di questo climatizzatore oscilla tra i 300 € e i 350€, in base al periodo e alle offerte presenti sul sito di Amazon.

De’Longhi Pac AN112 Silent Climatizzatore Portatile Pinguino, 950 W, Bianco

Condizionatore portatile molto notevole prodotto da un brand molto noto in Italia, soprattutto per la sua qualità, De’ Longhi.

Uno dei migliori modelli della linea Pinguino, costruito con materiali premium e dal design elegante, pratico ma allo stesso tempo efficiente, dimensioni compatte e dalle ottime caratteristiche:

massima potenza frigorifera “11.000 BTU/h”, Capacità di deumidificazione massima “(l/h) : 1,70”, potenza frigorifera “2,9 kW”, rumorosità massima “UI dB(A) : 63”, portata d’aria massima “UI (m3/h) : 350”, potenza assorbita raffreddamento massima “(kW) 0,95”.

FUNZIONI

Tecnologia “Real Feel” che combina il controllo dell’umidità e la riduzione della temperatura; Ottima la funzione “SILENT” che rende il macchinario silenzioso grazie “alla doppia velocità del ventilatore di condensazione”, funzione di sola ventilazione e di sola deumidificazione, risparmio energetico con classe energetica A+, silenzioso, “gas refrigerante naturale R290” in rispetto dell’ambiente, sistema di ricircolo della condensa.

Dotato di display a LED, in grado di fornire un riscontro immediato dello stato di comfort, telecomando e timer digitale h24. Tre velocità di ventilazione, funzione notte.

ACCESSORI

Filtro depuratore aria, maniglie e ruote per spostarlo facilmente, filtro antipolvere lavabile, tubo flessibile di metri 1,5 circa per lo scarico dell’aria, “pratica traversa allungabile” per installazione sutapparelle, finestre o porte scorrevoli.

Dimensioni: altezza (cm) 76, larghezza (cm) 45, profondità (cm) 40, peso netto (Kg) 30.

Prezzo: questo condizionatore si può acquistare sul sito di Anazon con una scontistica del 50%, al coto di € 400,00 + spedizione gratuita..

TROTEC Climatizzatore locale PAC 2600 X

E’ un condizionatore portatile dotato di tecnologia split, funziona come un condizionatore fisso, una parte interna e una esterna, il motore esterno permette una maggiore potenza del condizionatore (uno dei più potenti), riesce a raffreddare un lacale di 50 mq senza alleggerire molto il portafoglio.

Funzioni e caratteristiche



Potenza di rffreddamento di “2,6 kw”, due livelli di ventilazione, regolazione del flusso dell’aria, funzione timer, filtro estraibile dell’aria, sistema di funzionamento silenzioso “<52 dB(A)”, sistema di raffreddamento automatico, funzione di sola ventilazione e sola deumidificazione.

Dotato di timer con funzione di spegnimento automatico della durata di h 24 e telecomando per attivare le sue funzioni a distanza.

Unico lato negativo la classe energetica B che non consente un ottimale risparmio energetico rendendo il consumo poco economico.

Dimensioni: altezza 70 cm, larghezza 36 cm, profondità 35 cm, peso netto kg 25.

Prezzo: se siete interessati ad acquistare questo condizionatore, lo trovate disponibile su Amazon con una scontistica del sette per cento, al prezzo di € 419,95 + spedizione gratuita.

KLARSTEIN Skyscraper Ice – Climatizzatore Portatile 4-in-1

Uno dei pochi condizionatori portatili dalla funzione quattro in uno: climatizzatore, raffreddatore, umidificatore e ventilatore.

La sua dimensione, solo 28 cm di diametro, lo rende facilmente collocabile in casa e adatto a qualsiasi ambiente per l’aspetto moderno.

Dotato di funzione oscillante, che permette il movimento da sinistra a destra di 180 gradi, ottimo per la distribuzione dell’aria anche in locali di grande metratura.

Sistema “intervalli di 30 minuti”, che riduce, in modalità sleep; la velocità ogni trenta minuti “fino allo spegnimento automatico”.

Capiente serbatoio di sei litri, che permette che l’aspirazione dell’aria venga raffreddata e umidificata attraverso sistema di vaporizzazione.

Funzioni

Apparecchio dotato di tre funzioni di velocità in tre modalità “(normale-naturale-notturna)”, di timer con possibilità di auto spegnimento fino a otto ore con intervalli di mezz’ora. Funzione di ionizzazione dell’aria, indicatore del livello dell’acqua, filtro dell’aria facile da estrarre e da pulire.

Interruttore posizionato sul lato superiore, display a LED e telecomando ottimizzano i comandi.

Ottime recensioni per le sue funzioni e il suo lato estetico.



Dimensioni: altezza cm 95, diametro cm 28, peso netto circa kg 6.

Prezzo: disponibile su Amazon al prezzo di € 229,99 + spedizione gratuita grazie ad una scontistica del 19%.

Argoclima SOFTY PLUS Climatizzatore Portatile, Funzione Riscaldamento, 13000 Btu/h

Climatizzatore portatile dal design accattivante, comfort garantito e linea morbida.

Definito dagli acquirenti uno dei migliori climatizzatori per prestazioni e potenza superiori alla norma, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Capacità di raffreddamento di “13.000 BTU”, regolazione automatica del getto dell’aria grazie alla rotazione automatica.

Quattro modalità di funzionamento: raffreddamento, ventilazione, deumidificatore e riscaldamento.

Dotato di timer programmabile, “vaporizzazione automatica della condensa” in modalità di raffreddamento, e “scarico continuo della condensa” in modalità deumidificatore.

Filtro dell’aria estraibile e facilmente lavabile, display integrato, telecomando, ruote e maniglie per lo spostamento.



Dimensioni: altezza cm 80, larghezza cm 48, profondità cm 39, peso netto kg 37.

Prezzo: questo articolo è disponibile su Amazon al prezzo di € 344,49 spese di spedizione gratuita

