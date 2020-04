Coronavirus, 62 nuovi casi in Ticino. Resta in vigore il blocco al Gottardo

62 nuovi contagi da Coronavirus in Canton Ticino. Il numero dei pazienti positivi, secondo il bollettino odierno sale a 2.776.

In un giorno sono stati registrati 8 nuovi decessi per un totale di 227.

Nella giornata di ieri il medico cantonale Giorgio Merlani, figura di riferimento oltre confine fin dall’inizio del diffondersi dell’epidemia, ha comunicato in un video pubblico di essere risultato positivo al Covid. Il medico si trova in isolamento e in buone condizioni, secondo quanto lui stesso ha comunicato.

Resta valido per queste giornate, al Gottardo, il provvedimento che istituisce un blocco verso sud anche se, secondo le rilevazioni, il volume del traffico sarebbe notevolmente ridotto. I dati diffusi alla stampa dalla polizia cantonale evidenziano un flusso di transito pari al 10 per cento circa della media (circa 1800 veicoli al giorno contro circa 17mila).