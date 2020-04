Coronavirus, rinviate le scadenza delle tasse comunali a Varese

Scadenze rinviate al 31 maggio per le tasse comunali TARI, Cosap, imposta di pubblicità e per i canoni di occupazione, concessione, locazione e affitto di spazi, beni immobili e aree pubbliche. La Giunta di Palazzo Estense, come era stato preannunciato, ha approvato una delibera che rinvia le scadenze di pagamento: “Una decisione presa per essere vicini a cittadini ed esercizi commerciali colpiti dall’emergenza sanitaria”.

Per gli avvisi già emessi nello scorso febbraio e che prevedono la scadenza delle rate di versamento nei mesi di marzo o aprile 2020, si potranno saldare gli importi, senza applicazione di interessi, sanzioni, solleciti e more, sempre fino al 31 maggio.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti 2020, vi è anche la volontà dell’amministrazione comunale di ridurre il più possibile il costo del servizio, così da venire incontro alle famiglie e alle aziende anche dopo la fine della crisi sanitaria. Gli assessori all’Ambiente Dino De Simone e alle Risorse Cristina Buzzetti sottoporranno quanto prima su questo tema una proposta al Consiglio comunale.