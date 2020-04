Covid19, attivo il call center del Rotary

Call Center Rotary (02 8498 8498) e Rotaract Distretti 2042: un aiuto operativo per tutto il territorio di Regione Lombardia. Il Distretto Rotaract 2042, insieme al coordinamento operativo del Distretto Rotary 2042, da qualche settimana ha reso operativo il call center operativo come supporto alle esigenze dei cittadini di Regione Lombardia.

Chiamando al numero 02 8498 8498 si potranno avere informazioni su restrizioni, aperture nel proprio comune oppure essere reindirizzati presso medici od operatori sanitari. Il servizio, attivo 24/24 e 7/7, si prefigura l’obiettivo di essere supporto alle tante e svariate richieste di informazione e chiarimento; nel caso di supporto medico, invece, tutte le richieste vengono incanalate presso le strutture sanitarie preposte: una modalità per smistare le tante richieste e velocizzare le risposte a questioni più urgenti.

“Il Call Center istituito dal distretto Rotary 2042 ha, fin da subito, riscosso un alto livello di partecipazione nei membri del nostro Distretto Rotaract 2042, che hanno risposto con grande prontezza e disponibilità del loro tempo.” – dichiara Nicolò Clerici, tradatese e Rappresentante Distrettuale Distretto Rotaract 2042, che aggiunge –. Al momento abbiamo raccolto oltre 90 volontari rotaractiani, e non, su tutto il territorio lombardo. Sarà un nuovo modo di fare servizio alle nostre comunità, anche in questo periodo di tempo sospeso».

Il distretto Rotaract 2042 è un’associazione di service attivo, che si pone l’obiettivo di mettere in comune il tempo libero dei propri membri, al fine di poter effettuare volontariato attivo; anche in questa occasione la risposta numerica è stata importante: oltre 90 volontari sono attivi sul progetto, rispondendo ognuno negli slot orari disponibili e comodamente da casa. Tutto il sistema di trattamento delle chiamate è normato da protocolli di gestione delle stesse messe a punto da un pool di esperti nel settore medico e di gestione dei rischi.

I volontari, inoltre, hanno avuto un breve processo di formazione del protocollo validato per la gestione delle singole chiamate, che ci ha permesso inoltre di arricchire ancora di più il database dei numeri utili comune per comune rendendo ancora più tempestiva la risposta alle questioni sollevate.