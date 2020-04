Il Csi ha deciso: nessuna promozione e retrocessione

Con i campionati sospesi, uno dei punti da chiarire era la situazione di promozione e retrocessioni tra le varie categorie degli sport di squadra.

Durante il Consiglio provinciale CSI Varese all’unanimità si è decretato il blocco retrocessioni/promozioni/premiazioni per la stagione 2019-20, in accordo con altri Comitati come Milano, Brescia e Bergamo che hanno già ufficializzato mancate promozioni, retrocessioni e assegnazione titoli per sport di squadra di ogni categoria.

Non è prevista alcuna ripresa dei campionati bloccati, nemmeno dopo l’estate.

Se per l’anno 2020-2021 ci saranno i presupposti di sicurezza sanitaria per poter riprendere i campionati targati Centro Sportivo Italiano, si ripartirà quindi da zero così come è iniziata la stagione 2019-2020, al netto di realtà che preferiranno prendere altre strade.

Rimane ancora da capire come verranno gestite le somme di denaro versate a inizio stagione dalle società.