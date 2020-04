Emergenza Covid-19: Acsm Agam dona 25mila euro per l’Ospedale

Il gruppo Acsm Agam sostiene l’Asst-Settelaghi di Varese, impegnata a fondo con personale e strutture nell’emergenza Covid-19.

Il Gruppo ha stanziato 25 mila euro per l’azienda ospedaliera locale, dove è attiva la centrale di Varese Risorse (settore teleriscaldamento), un impianto di trigenerazione che realizza la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera.

«L’epidemia sta colpendo duramente anche la provincia di Varese – spiega l’amministratore delegato, Paolo Soldani – Siamo tutti coinvolti in una sfida senza precedenti e vogliamo fare la nostra parte portando un contributo concreto a quanti sono in prima linea, in difesa della salute della comunità locale e in particolare delle fasce più deboli. Una scelta di responsabilità che fa parte del nostro modello di fare impresa nel territorio».

«Acsm Agam, la cui integrazione fra le utilities di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza è stata fondata proprio sul valore del radicamento territoriale, sta mettendo in campo contributi straordinari in tutte le aree in cui opera e di cui è espressione, quale segno tangibile di vicinanza».