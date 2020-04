Era nato a Saronno uno dei due diciottenni morto a Colico

(nella foto i due ragazzi)

Era nato a Saronno uno dei due giovanissimi morto in una casa di Colico domenica 26 aprile.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Daniel Ghedin, classe 2001, nato a Lecco e residente a Sorico e Riccardo Micheli, nato a Saronno il 5 febbraio 2002 e residente a Piantedo.

I due vivevano da poco tempo insieme a Colico, nella casa dove li hanno trovati i soccorritori domenica sera, dopo l’allarme lanciato da due ragazze valtellinesi che, insieme ad un quinto coetaneo, erano nell’appartamento.

Le salme dei due giovanissimi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia che chiarirà le cause della morte. Gli investigatori non avrebbero infatti trovato tracce di droga nell’abitazione, cosa che getta un alone di mistero sull’accaduto: infatti fin dai primi momenti si pensava fosse stato un mix di alcol e droga a provocare l’overdose che li ha uccisi.

Entrambi appassionati di calcio ed entrambi provenienti da famiglie conosciute nei rispettivi paesi di residenza, la loro scomparsa ha lasciato sgomente le comunità, gli amici, i parenti e i loro coetanei.

L’allenatore di Riccardo, Andrea Milani, ha ricordato con un post su Facebook il giovane, che giocava nella squadra degli Allievi della Colicoderviese fino allo scorso anno: