Fermato senza mascherina: “stavo andando a comprarla”. Ma poi insulta gli agenti

Nel week-end appena trascorso sono stati effettuati diversi posti di controllo dal commissariato di Gallarate, insieme al Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, per verificare l’ottemperanza dei cittadini al D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020.

In particolare nella mattinata di martedì 7 durante un controllo di routine effettuato nel centro cittadino è stato fermato un gallaratese che, all’atto del controllo, ha condotto una condotta oltraggiosa nei riguardi dei pubblici ufficiali mentre giustificava la sua presenza in strada riferendo di trovarsi sprovvisto della prescritta mascherina di protezione, perchè stava andando nella vicina farmacia proprio per acquistarne una.

Una giustificazione verosimilmente plausibile: ma l’uomo è ugualmente incappato in una denuncia a piede libero per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, poichè ha mostrato tra l’altro all’atto del controllo un documento identificativo palesemente contraffatto, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria anche per il connesso reato di falsità.