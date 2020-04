Frank Vignola, Anita Camarella e Davide Facchini in diretta su Truefire

Serata con la musica per il trio formato da Frank Vignola, Anita Camarella e Davide Facchini. I tre musicisti saranno protagonisti oggi – martedì 14 aprile – alle ore 21.00 italiane via video, come impone il momento.

Sul portale TrueFire il trio sarà protagonista per una Online teaching session, oltre a una performance live e un momento di domande e risposte.

Per seguire il live, questo è il link