Impara a gestire il tuo shopping online in sicurezza

La fiducia è uno dei sentimenti fondamentali alla base delle nostre scelte. Nella vita di tutti i giorni decidiamo di affidarci a chi o cosa riesce a comunicarci onestà e sicurezza. Si tratta di un atteggiamento riscontrabile in diverse situazioni, dalle più semplici alle più complesse. Certamente tra queste rientrano anche le azioni compiute nella dimensione virtuale, a maggior ragione se consideriamo che il digitale penetra le nostre vite in maniera sempre più insistente estendendo il suo campo di interesse con un ritmo incalzante fino a riguardare tutte le attività del quotidiano.

Uno dei settori per cui si riscontra oggi una maggiore diffusione è quello dell’e-commerce in quanto, nonostante moltissime persone mostrino ancora un atteggiamento restio verso tale pratica determinato dalla paura di essere truffati, allo stesso tempo la maggior parte di esse non riesce tuttavia a rinunciare alle comodità derivanti dallo shopping on-line. Non dimentichiamo, infatti, che il web offre una selezione molto ampia per svariate categorie e ciò significa poter scegliere il prodotto desiderato comodamente da casa nostra, analizzare le caratteristiche estetiche e tecniche grazie ai dettagli forniti da piattaforme e negozi digitali, fare un’analisi comparativa tra diversi prezzi e accedere a una serie di servizi riferiti al ritorno e rimborso di quanto acquistato qualora non fossimo soddisfatti dalla scelta.

Almeno questo è il processo nel caso di acquisti sicuri. Può capitare però a volte di imbatterci in realtà gestite da malintenzionati, per cui sono riscontrabili problemi relativi al ritrovarsi tra le mani un prodotto diverso da quello scelto, di pagare una cifra più elevata o, cosa ben peggiore, di pagare e non ricevere nulla. Ecco allora alcuni semplici consigli da seguire per ridurre i rischi e godere di tutti i vantaggi dello shopping on-line.

Informati. Una delle azioni più semplici da fare preventivamente è quella di acquisire informazioni rispetto al sito web con il quale vogliamo relazionarci. Alcuni sono più famosi e il loro nome è sinonimo di garanzia ma, soprattutto quando ci troviamo di fronte a realtà piccole, nuove o ancora poco conosciute è importante fare ricerca. Come? Ad esempio studiando i loro canali social per capire se sono business concreti e leggere feedback da altri consumatori.

Indaga. Sempre in relazione all’informazione, un’escamotage molto utile è quella di compiere una prima indagine di mercato attraverso i siti di recensione prodotti che forniscono già una selezione e revisione di brand e prodotti per categoria affidandosi a professionisti dei diversi settori. Come ad esempio il blog lovelycasa che fornisce supporto nel settore degli elettrodomestici e prodotti per la casa.

Realtà di questo genere rappresentano un aiuto essenziale per essere supportati nella scelta ed essere al contempo salvaguardati in termini di qualità del prodotto e sicurezza nel processo di acquisto.

Contatta il negozio di riferimento. Che si tratti di un piccolo privato o di un portale e-commerce più esteso, se si tratta di un business valido è possibile recuperare con facilità i dati di contatto come email, numero di telefono, canali social. Una buona idea può essere quindi quella di contattare preventivamente il gestore e stabilire con esso una connessione virtuale ma reale allo stesso tempo.

Gioca d’anticipo. Tra gli accorgimenti più semplici c’è quello di creare una password complessa nel momento in cui il sito richiede la registrazione dell’utente. Nella maggior parte dei casi sono gli stessi siti a richiedere una certa complessità, invitando le persone a scegliere combinazioni alfanumeriche elaborate. Anche se così non fosse, questa resta sempre la scelta preferibile in termini di sicurezza, oltre a quella di non utilizzare la stessa password per più collegamenti.

Proteggiti. Tra le preoccupazioni maggiori c’è quella legata al dover inserire i propri dati personali e della propria carta di credito sul web. A tal proposito una delle soluzioni più interessanti riguarda la presenza di sistemi di pagamento alternativi come le carte di credito ricaricabili anche solo esclusivamente per effettuare un acquisto o il servizio PayPal attraverso il quale è possibile gestire i pagamenti e i trasferimenti di soldi on-line senza dover fornire i propri dettagli bancari.

Prevenire è meglio che curare. Ricorda sempre di leggere attentamente le clausole di rimborso e l’informativa sulla privacy prima di effettuare un pagamento on-line; di non utilizzare reti WiFi pubbliche e di conservare tutta la documentazione relativa al pagamento in modo da gestire eventuali problematiche con maggiore semplicità.