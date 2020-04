Insegne accese ma locali chiusi, il flash mob di protesta

Si sono riaccese per qualche ora le luci dei bar e dei ristoranti di Varese e della provincia. Non per riaprire e tornare a servire i clienti, ma in segno di protesta.

Nella serata di martedì 28 aprile sono stati tanti i locali pubblici che hanno aderito all’iniziativa per dare un segnale dello scontento che inizia ad emergere, soprattutto in alcune categorie di imprenditori e lavoratori, per come il governo sta gestendo la cosiddetta “fase 2”.

Per queste attività la riapertura è slittata al primo giugno, aumentando ovviamente il malcontento della categoria.