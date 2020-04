I jet privati non ci sono più, il terminal MalpensaPrime gestisce i voli “rescue” e sanitari

I jet privati non ci sono più, è ovvio. Ma il terminal Malpensa Prime – dedicato appunto alla cosiddetta aviazione generale – è ancora operativo ed è diventato un punto di approdo per voli rescue, per trasporto di pazienti, medici, operatori e presidi sanitari.

Il terminal di Milano Malpensa Prime è rimasto aperto al traffico passeggeri 24 ore su 24 gestendo numerosi voli rescue per il rientro di cittadini residenti in Italia rimasti bloccati all’estero, per gli spostamenti consentiti e appunto per voli sanitari. Allo stesso modo opera il termina Linate Prime.

«Obiettivo primario di Sea Prime in questa situazione è la salvaguardia della salute dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori e dei colleghi che ogni giorno lavorano per garantire l’operatività di Milano Linate Prime e Milano Malpensa Prime» dice Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime. «Oltre a dotare il personale di dispositivi di protezione anti-contagio, la sicurezza è garantita da provvedimenti e informative dirette sia al personale che agli utenti, dall’installazione di erogatori di gel igienizzante e dall’introduzione di protocolli per la pulizia e la sanificazione degli spazi».