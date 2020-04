La corda e il barometro dei tempi

L’ideatore del barometro a corda si firma il Carmagnola 1940 di Cunardo e propone un particolare barometro in grado di misurare non solo il livello di umidità nell’aria.

Scrive il Carmagnola: «In un periodo che non c’è certezza su nulla questo barometro è senz’altro l’unico che funziona in modo perfetto».