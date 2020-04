La giunta ha deciso lo spostamento del mercato in piazza Repubblica

Si avvicina a grandi passi lo spostamento del mercato di piazzale Kennedy in piazza Repubblica. La giunta ha infatti approvato la delibera sul trasferimento del mercato, che verrà sottoposta prima alla commissione attività produttive, il 22 aprile prossimo, e poi al consiglio comunale, previsto per il 28 aprile.

LE NOTIZIE SUL MERCATO DI VARESE

LE NOTIZIE SULLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA REPUBBLICA

I CONTENUTI DELLA DELIBERA

Si conferma l’impostazione già emersa negli scorsi mesi: innanzitutto al posto degli attuali tre mercati settimanali del lunedì, giovedì e sabato di Piazzale Kennedy, il mercato di Piazza Repubblica si articolerà in cinque giornate. Faranno eccezione nella settimana solo il mercoledì, giorno di svolgimento del mercato di Luino e la domenica e giorni festivi.

L’attività di vendita sarà tra le 8 e le 18.30 d’estate e tra le 8 e le 17.30 d’inverno. La data di effettivo trasferimento del mercato sarà connessa alla conclusione dei lavori di adeguamento di Piazza della Repubblica: verrà perciò definita e indicata più avanti.

IL CALCOLO DEI POSTI

Piazza Repubblica è la sede storica del mercato: non solo fino alla fine degli anni sessanta ospitava il mercato coperto, ma le prime notizie di scambi commerciali avvenuti in quel luogo risalgono al 1400.

Inoltre, è lo spazio pubblico urbano più grande della città di Varese: 150 metri di lunghezza per 75 di larghezza. La dimensione e la geometria di piazzale Kennedy però consentono circa 190 posteggi, mentre piazza Repubblica al momento non va oltre i 110.

Si tratta quindi di far stare tutti i banchi attuali in uno spazio diverso: ed è per questo che chi da mesi sta lavorando al tavolo congiunto tra amministrazione comunale, tecnici e rappresentanti degli ambulanti, ha deciso di prevedere il mercato su cinque giornate anzichè solo tre.

Ad aiutare i conti c’è la diminuzione delle bancarelle: la relazione a margine della delibera evidenzia infatti che i 220 banchi del lunedì negli ultimi anni sono sensibilmente diminuiti e sono diventati 184, e analoga sorte hanno avuto anche le altre due giornate, diventate di 125 banchi il giovedì e di 128 il sabato, contro i 142 e i 159 di alcuni anni fa.

Non dovrebbe essere difficile quindi ridistribuire i posti, che verranno assegnati e discussi con i proprietari della concessione in base all’anzianità della licenza, dell’iscrizione nel registro delle imprese e della presenza nel posteggio.

(qui sotto la mappa del mercato in piazza Repubblica: cliccando sopra apparirà la mappa con la legenda)

LO SPAZIO DEL MERCATO C’È A PRESCINDERE DALLE DECISIONI SUL TEATRO

I numeri citati nella delibera sono stati calcolati a prescindere dal dibattito sullo spostamento del teatro di Varese: la mappa infatti calcola 88 posti in piazza e 22 nel retro della zona teatro, senza calcolare lo spazio che potrebbe liberarsi con il ventilato abbattimento della struttura, nel caso in cui si creasse il teatro comunale al Politeama.

Non sono stati considerati nemmeno gli spazi che si libereranno con la pedonalizzazione di via Spinelli e la sua incorporazione alla piazza.

Lo spostamento del mercato, quindi, stando alla mappa che verrà presentata, può avvenire indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori della caserma Garibaldi e alle decisioni sul teatro.

Come parcheggio disponibile, ovviamente, viene considerato in prima battuta quello del multipiano: che nei suoi cinque livelli totali ha una capienza complessiva più che sufficiente, di circa 1500 posti auto. Centoquaranta ne resteranno comunque in piazzale Kennedy, anche dopo la trasformazione di quel luogo secondo il piano stazioni.

LE VARIAZIONI VIABILISTICHE

Nella delibera si parla anche delle necessarie variazioni viabilistiche: individuate in particolare nell’eliminazione delle corsie preferenziali dell’autobus dalle vie San Pedrino e Limido.

Nel primo caso la corsia preferenziale di via San Pedrino sarà sostituita da una seconda corsia per le auto, a senso unico. Mentre via Limido, la strada che da via sant’Imerio scende verso viale Europa, diventerà a doppio senso.

L’autobus A, per cui le corsie preferenziali erano state create, passerà invece da via Pavesi, sul “retro” della caserma Garibaldi: che dopo la riqualificazione avrà un dimensione piu consona al nuovo utilizzo e sarà ripavimentata.

MERCATO “FONTE DI SICUREZZA URBANA”

L’angolo tra via sant’Imerio e via Limido

Il mercato in piazza Repubblica è pensato “nell’ottica di perseguire l’obiettivo di un miglioramento della qualità del tessuto cittadino”: articolare il mercato su cinque giornate inserirebbe infatti la piazza tra i percorsi pedonali più frequentati della Città, scoraggiando il degrado attuale.

Inoltre è prevista la presenza costante di almeno quattro agenti della Polizia Locale, distaccati dal Comando per le operazioni mercatali: essi dovrebbero aumentare la sicurezza non solo di piazza Repubblica, ma anche del comparto urbano ad essa circostante.