La Scuola genitori al tempo del coronavirus

Tra gli eventi saltati per l’emergenza coronavirus ci sono anche gli incontri della Scuola genitori promossi da Comune di Varese e cooperativa La casa davanti al sole (che nel frattempo ha attivato il servizio di sostegno online #nondasolo) con i pedagogisti del CPP, il centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti fondato da Daniele Novara.

Anche in questo caso è la tecnologia ad offrire una valida alternativa, con webinar e conferenze online gratuite per genitori e insegnanti proprio a cura del Cpp.

Nei prossimi giorni sono in programma tre iniziative gratuite con il noto pedagogista Daniele Novara.

Per insegnanti

Venerdì 3 aprile, dalle ore 16.30 alle 18

Il metodo maieutico a distanza per insegnanti della scuola secondaria

Sarà proposta una speciale versione del metodo opportunamente modificato per sostenere queste settimane di scuola a distanza, con particolare attenzione alla valutazione, impossibile da affrontare senza modificare in modo consapevole l’approccio pedagogico a monte.

Al webinar gratuito parteciperà anche il docente Andrea Maricelli per degli esempi pratici.

Clicca qui per iscrizioni e maggiori informazioni

Lunedì 6 aprile dalle 16.30 alle 18

Il metodo maieutico a distanza per insegnanti della scuola primaria

Lo stesso metodo ma con accorgimenti differenti, più adatti alla specificità dell’età infantile e sempre con partticolare attenzione alla valutazione, con l’aiuto di esempi pratici “live”

Clicca qui per iscrizioni e maggiori informazioni.

Per genitori

Mercoledì 8 aprile, dalle 21 alle 22

La gestione educativa dei figli all’epoca del coronavirus

Come organizzare l’educazione dei figli in questo contesto così estremo?

In questi giorni i genitori si sono organizzati al meglio possibile ma abbiamo davanti ancora un bel pezzo di strada e occorre fare in modo che questa costrizione diventi un’occasione di crescita e apprendimento, per genitori e figli.

Clicca qui per iscrizioni e maggiori informazioni.