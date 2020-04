Mascherine, precisazioni dei sindacati bancari e postali

Con l’ordinanza regionale n. 521 del 4 aprile la regione Lombardia introduce, tra l’altro, l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente rivisto le proprie raccomandazioni sull’utilizzo delle mascherine in considerazione della permanenza in aria e della distanza percorsa dalla particelle di coronavirus, in particolare negli ambienti chiusi.

In considerazione dell’elevato numero di persone contagiate in Lombardia riteniamo che vadano ricercate tutte le soluzioni atte a limitare la diffusone del virus, a partire dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Apprendiamo da organi di stampa che sarebbero in distribuzione in Lombardia, gratuitamente, le mascherine e che “i cittadini, a partire da domani, potranno ritirare la mascherina nelle tabaccherie, nelle poste, nelle banche, nei supermercati, nei posti in cui si va più spesso”.

Ricordiamo a tutti che:

– l’accesso alle filiali bancarie è possibile solo su appuntamento e per operazioni urgenti, in considerazione dell’emergenza;

– l’accesso agli uffici postali è possibile solamente un persona alla volta per la garanzia dei servizi essenziali di carattere urgente e non rinviabile;

– la distribuzione non avverrà nelle agenzie e negli uffici postali ma, presumibilmente, in prossimità delle stesse, da parte della Protezione Civile;

– la scelta responsabile di dotarsi delle mascherine non si deve trasformare in un’occasione per provare ad accedere senza appuntamento e necessità alle filiali e agli uffici postali;

– sono vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici, nel rispetto dell’ordinanza regionale, con ammende fino a 5000 € nel caso di violazione.

Nell’attesa di indicazioni operative più precise sulla distribuzione, oltre ai proclami,

riteniamo fondamentale dare un’informazione corretta per evitare inutili e ulteriori rischi alla popolazione o discussioni con gli addetti alle attività indicate, che si attengono scrupolosamente alle istruzioni aziendali e alle disposizioni regionali e governative per la gestione dell’emergenza.

Le Segreterie Regionali