Per medici e infermieri arriva anche Goldrake

Medici, infermieri e personale sanitario come se fossero i protagonisti del famoso cartone animato Goldrake, che affrontano l’antagonista Coronavirus. La sigla italiana della famosa animazione giapponese è stata eseguita a distanza in questi giorni da Giulia Torino di Tradate e Maurizio Melis conduttore radiofonico di Radio24. I due hanno suonato e cantato una singolare versione acustica della sigla, dedicandola appunto a medici, infermieri e personale sanitario. Il risultato è davvero commovente.

«Io e Maurizio ci siamo conosciuti perché entrambi cantavamo nello stesso coro gospel per molti anni – racconta Giulia -. Io ho sempre cantato, ho studiato canto inizialmente qui a Tradate, poi mi sono laureata al Conservatorio di Como in canto Jazz». I due hanno iniziato a lavorare insieme a un format radiofonico dal titolo The Sounds Of Science: «Abbiamo preparato delle puntate radiofoniche durante le quali cantavamo e suonavamo dal vivo dei brani che potevano collegarsi a tematiche di divulgazione scientifica».

«In cantiere, inoltre, c’è un progetto al quale abbiamo lavorato parecchio ma che a causa di questa epidemia abbiamo dovuto mettere da parte in attesa di tempi migliori: è un format che mescola musica e racconto per parlare della la storia dell’ambientalismo e come la coscienza ambientalista sia cambiata nel corso dei decenni. Comunque work in progress. Con il video di Goldrake abbiamo voluto ringraziare i medici e il personale sanitario per tutto l’inimmaginabile che stanno facendo per noi».