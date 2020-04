Mortalità e decessi per Covid-19, il confronto provincia per provincia con i dati Istat

Il 2 aprile l’Istat ha anticipato la pubblicazione con i dati sulla mortalità raccolti in molti dei comuni italiani.

Nella sua nota esplicativa, l’Istat spiega che i dati si riferiscono a 1.084 comuni: sono quelli “con un numero di decessi che, nel periodo dal 1° gennaio al 21 marzo 2020, è risultato superiore o uguale a 10 unità e che nel mese di marzo del 2020 hanno presentato, rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019, un incremento della mortalità pari ad almeno il 20 per cento”.

Un punto parziale, perché non prende ancora in considerazione l’ultima decade di marzo, quella che è stata la più dura dal punto di vista dei decessi, e non tutti i comuni ma che costituisce comunque un indicatore dell’andamento della mortalità in una delle fasi più acute dell’emergenza sanitaria.

Su questi dati Massimo Cavallin ha realizzato una serie di elaborazioni grafiche confrontando il dato della mortalità e il numero di quelli certificati come decessi da Covid-19 provincia per provincia.