È morto Guglielmo Giusti, ultimo partigiano di Somma

È morto, nella sua casa a Somma Lombardo, Guglielmo Giusti, 95 anni, ultimo partigiano della città (nella foto, Giusti ventenne e al suo 94esimo compleanno, insieme al sindaco di Somma Stefano Bellaria).

Era nato nel 1924 e, come tutti, era cresciuto sotto il regime. «Di quel periodo ricordo però con fastidio il conformismo, il consenso carpito con la forza»: così inizia il suo memoriale, scritto a metà anni Settanta, ricordando la sua scelta, una tra tanti.

Andò a combattere – come molti sommesi – nelle fila della Divisione Valtoce, d’impronta militare e moderata, comandata dall’ufficiale Alfredo Di Dio e legata a doppio filo (per gli arruolamenti e i rifornimenti) al gruppo cattolico-democratico di Busto Arsizio.

Arrivato alla formazione il 26 giugno 1944 (insieme ai concittadini Angelo Elleno, Bruno Mattaini e Sereno Argenton, anche se non si conoscevano), visse la guerra partigiana estiva nella valle del Toce, lo scontro di Piedimulera in cui morì l’amico sommese Ugo Maspero, i “quaranta giorni di libertà” della Repubblica dell’Ossola, la drammatica ritirata in Svizzera. Internato in un campo elvetico, tentò la fuga, fu ripreso e poté tornare in Italia solo dopo la Liberazione.

Il suo memoriale si può leggere qui, sul sito del Raggruppamento Divisioni Alfredo Di Dio, che ha sede a Busto Arsizio.