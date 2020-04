Nella Rsa di Porto nessun contagio

Il piccolo comune di Porto Valtravaglia, 2 e 300 abitanti circa, ha contato sei contagiati dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Tra questi due persone sono decedute ed erano ricoverate in una casa di riposo di un comune vicino.

Il sindaco Ermes Colombaroli spiega che in questo momento c’è molto da fare e insieme agli assessori ha consegnato, casa per casa, le mascherine di protezione individuale. «Come amministrazione ne abbiamo comprate duemila e trecento, lavabili e riutilizzabili, una per ogni cittadino circa. A queste si aggiungono quelle che ci ha mandato Regione Lombardia, si tratta di mille mascherine usa e getta». Nel frattempo sono stati distribuiti i primi “Buoni alimentari”. «Abbiamo ricevuto circa quarantacinque richieste, ad oggi ne abbiamo soddisfatte circa la metà e le altre verranno valutate a breve». Per i buoni alimentari il comune ha ricevuto 16.700 euro dallo Stato. Inoltre, nei prossimi giorni arriverà anche il disinfettante che sarà a disposizione all’interno di alcuni locali pubblici.

Per quanto riguarda la casa di riposo “Residenza Lago Maggiore” inoltre, il sindaco spiega: «Non si registrano contagi e per questo dobbiamo ringraziare la direzione della struttura». All’interno della Rsa ci sono circa cinquanta ospiti.

(Nella foto il sindaco e gli amministratori omaggiano i morti a causa del Coronavirus)