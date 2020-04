Nono caso di positività al coronavirus a Lavena Ponte Tresa, mentre un altro paziente è rientrato a casa.

Lo ha annunciato il sindaco Massimo Mastromarino, che invita la cittadinanza a non scoraggiarsi, abbassare la guardia e a mantenere alta l’attenzione.

«Carissimi concittadini, ci è stato comunicato il nono caso positivo nel nostro Comune – ha scritto Mastromarino -. Si tratta di un nostro concittadino nella cui famiglia si era già manifestato un caso. Attualmente è in Ospedale in normali condizioni di salute. Ma non scoraggiamoci! Oggi un altro nostro concittadino sta facendo rientro a casa. E questa notizia deve riempirci di speranza. Il nostro Centro Operativo di Coordinamento attraverso la Protezione Civile, garantisce alle loro famiglie e a tutti i cittadini fragili ogni forma di assistenza e di servizio. Anche alle persone messe precauzionalmente in quarantena e in isolamento. Perché NESSUNO VIENE LASCIATO SOLO. La settimana di Pasqua potrebbe essere decisiva nella gestione dell’emergenza epidemica. RESTIAMO A CASA! LAVENA PONTE TRESA HA BISOGNO DELL’IMPEGNO DI TUTTI NOI».