Numeri ancora in crescita: 72 tamponi positivi nel Varesotto, ora sono 2.568

Il report di martedì 28 aprile segna una cresciuta dei tamponi effettuati in tutta la Regione e dunque una nuova crescita anche dei numeri del Varesotto: sono 72 i nuovi casi positivi per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.568. Il numero dei morti è ormai arrivati a 337. (Foto: Asst Sette Laghi)

In tutta la Lombardia oggi si contano 869 tamponi positivi in più (74.348 in totale). Nelle ultime 24 ore sono 126 le persone che hanno perso la vita. In totale i lombardi deceduti e ai quali era stato fatto un tampone sono 13.575.

Diminuiscono ancora i posti letto di terapia intensiva occupati, sono 25 in meno rispetto a ieri (655 in totale). Mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.280 (-245). I dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.012 (in tutto 49.483).

I dati comunicati oggi sono i risultati di 8.573 tamponi effettuati (sono 351.423 dall’inizio).

I 20 comuni del Varesotto più colpiti

Busto Arsizio 264 +10

Varese 243 +16

Saronno 156 +10

Gallarate 150 +5

Laveno-Mombello 117 +3

Cocquio-Trevisago 116 +0

Malnate 103 +4

Caronno Pertusella 78 +2

Somma Lombardo 77 +1

Castellanza 67 +0

Tradate 62 +0

Gorla Minore 59 +2

Cassano Magnago 51 +1

Lonate Pozzolo 43 +0

Olgiate Olona 36 +0

Origgio 32 +2

Cardano Al Campo 31 +1

Vergiate 29 +2

Ferno 26 +0

Samarate 26 +0

I dati nelle province lombarde

Bergamo 11196 +46

Brescia 12691 +92

Como 3154 +78

Cremona 5993 +22

Lecco 2248 +18

Lodi 2947 +11

Monza Brianza 4637 +121

Milano 18837 +278

Mantova 3131 +8

Pavia 4228 +99

Sondrio 1141 +9

Varese 2568 +72