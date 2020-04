Passeggiata notturna in città per una volpe

Ha approfittato del silenzio e delle strade vuote per fare una passeggiata in città. Una volte è stata ripresa da un lettore mentre girava in Via Francesco Crispi: “Erano le due di notte e non riuscivo a dormire – racconta Stefano -. Ho sentito un rumore e pensavo fosse un gatto, invece era una volpe. È stata un’emozione incredibile”.

Sopra foto di repertorio