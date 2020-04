Una pizza insieme a 400 km di distanza

Anna ci racconta la storia d’amore a distanza di sua nipote dopo l’appello che vi abbiamo fatto per raccontare le vostre storie d’amore in quarantena.

Raccontateci anche voi il vostro amore in quarantena, scrivendo a redazione@varesenews.it: pubblicheremo le vostre storie più belle, e le troverete qui.

Io vi racconto la storia di amore di mia nipote perché lei mi ha detto” zia io non la so raccontare”.

Lei vive qui in provincia di Varese, lui ha da poco trovato lavoro in una provincia della lontana Toscana, era stato qui a trovarla il weekend del 7 marzo, quello prima della chiusura totale, il sabato annunciano che non ci si potrà più spostare, lui torna in provincia di Firenze e si rendono conto che, per tantissimo tempo, non si vedranno più, o forse non si rendono bene conto.

Hanno 25 anni, fidanzati da tutta la vita, momenti si e momenti no quindi una soluzione si trova: il sabato sera si prendono la pizza a 400 chilometri di distanza, si siedono davanti al PC, si raccontano la settimana, un’altra giornata la dedicano allo sport, lei fa GAG e lui addominali e altre cose da super figo. Così quando si rivedranno saranno in splendida forma.

Basta poco per starsi vicino quando c’è l amore!

A tutti voi giovani così innamorati da cancellare ogni distanza auguro di potervi presto riabbracciare!

Anna