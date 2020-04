Primo decesso con coronavirus a Marnate

Nemmeno il tempo di gioire per la guarigione di uno dei 10 marnatesi contagiati dal coronavirus che è già tempo di contare la prima vittima ufficiale a Marnate. Si tratta di un residente in paese di 80 anni che aveva già patologie pregresse e che non ce l’ha fatta a superare la malattia.

Sul portale Municipium l’amministrazione ieri sera aveva aggiornato la situazione.