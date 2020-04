Il professore Ageno tra gli autori di un articolo del Journal of The American College of Cardiology

Il Proferssore Walter Ageno, Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’ASST dei Sette Laghi e docente all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, è tra gli autori di un articolo pubblicato oggi sul prestigioso Journal of the American College of Cardiology.

Argomento della relazione, patrocinata da diverse società scientifiche e che ha coinvolto ricercatori di tutto il mondo, sono le eparine e il loro utilizzo nella prevenzione delle patologie tromboemboliche.

«In particolare – spiega Ageno – in questo articolo abbiamo cercato di dare delle indicazioni condivise sulla prevenzione delle complicanze tromboemboliche nei pazienti affetti da Covid-19 e sull’uso dell’eparina. Si è constato, infatti, che i pazienti affetti da Covid-19 manifestano alterazioni della coagulazione e sono quindi più a rischio di sviluppare complicanze trombotiche, soprattutto venose, ma anche arteriose”.

L’articolo ha però anche una portata più ampia, riguardando tutte le complicanze vascolari, sia arteriose che venose.